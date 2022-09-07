Айла Томлянович: «На US Open отец меня очень хвалил, и это приятно. Как только я начну проигрывать, он будет ругать»

Четвертьфиналистка и US Open Айла Томлянович заявила, что боится радоваться успехам.

«Иногда мне страшно радоваться, потому что я боюсь себя сглазить или боюсь слишком слишком сильно обрадоваться. У меня в этом плане есть психологический барьер.

А когда у меня не получается, я себя очень ругаю. Так что у меня два режима: либо нейтральный, либо негативный. И это не очень здоровая ситуация. Но вот такая у меня психология. И это причина, по которой я возвращалась после многих проблем.

Я рада, что я такая, но мне нужно быть умнее и понимать, когда не стоит себя слишком давить, когда можно отпраздновать и порадоваться.

Еще на этой неделе отец меня очень хвалил, и это приятно. Этому я рада, потому что как только я начну проигрывать, он будет меня ругать.

Вообще я довольно спокойный человек, но не могу сосредотачиваться на двух вещах сразу. Вкладываю все силы во что-то одно. Это так глупо – мама всегда хотела, чтобы я проходила курсы в колледже, но когда мне было 20 лет, я отказалась, потому что не смогу уделять внимание и теннису, и учебе. Сейчас я понимаю, что могла бы.

Но я вот такая. И пока я играю, это не изменится. Однако в последние пять-шесть месяцев я чуть расслабилась, и это мне помогло. Я легче переживаю неудачи, двигаюсь дальше. Да, иногда злюсь, но потом все отбрасываю и продолжаю движение».

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