Жабер о прорыве в топ: «Меня достало проигрывать в первых кругах. Я знала, что мое место в топ-10»

Онс Жабер высказалась о том, что выполнила задачу на US Open – подтвердить посев.

– Я считаю, что должна проговаривать такие вещи вслух. Да, я очень довольна выходом в полуфинал, но впереди еще два матча. Я собираюсь выложиться без остатка.

Я очень рада, что смогла очень быстро адаптироваться на харде. Для меня самое главное – доказать себе, что я могу играть на любом покрытии. Это очень, очень важно для меня и моей уверенности.

– Как вы поняли, что можете доходить до решающих стадий на «Больших шлемах»?

– Я очень много работала. В конце 2019-го у меня все сошлось. Я всегда знала, что у меня есть игра, но не понимала, как ее адаптировать.

Меня достало проигрывать в первых кругах. Я знала, что мое место в топ-10. И я начала больше в себя верить.

Рядом со мной отличная команда, Иссам и Карим говорят по-арабски и по-тунисски. У меня всегда были тренеры-иностранцы. Тот факт, что они знают, откуда я родом и какой прошла путь, очень мне помогает. Они знают, как сильно я хочу выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой мира. Наше взаимопонимание действительно привело меня туда, где я есть.

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