US Open: Каспер Рууд — Маттео Берреттини прямая трансляция

На Открытом чемпионате США по теннису настала пора четвертьфиналов, и в первом из них сегодня, 6 сентября, встретятся норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Встреча пройдет на стадионе имени Артура Эша, начало в 19:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

Каспер Рууд с каждым годом улучшает свои результаты и выходит на пик своей карьеры. В 2022 году на турнире Roland Garros он смог выйти в финал, а на текущем US Open уже добился наивысшего достижения — выход в ¼ финала. Более того, выйдя в финал, он может стать первой ракеткой мира, в рейтинге сейчас он седьмой. На пути к четвертьфиналу Каспер сначала победил Кайла Эдмунда, затем взял верх над Тимом Ван Рейтховеном, в третьем круге был сильнее Томми Пола, поединок с ним состоял из пяти сетов, причем в трех игрались тай-брейки. В предыдущем матче Рууд одолел Корентена Муте в четырех сетах.

Маттео Берреттини в рейтинге ATP занимает 14-ю позицию. На кортах Нью-Йорка в 2019 году он играл в полуфинале и теперь горит желанием не только повторить, но и превзойти это достижение. На пути итальянца в первом круге стоял чилиец Николас Харри — победа Маттео в трех сетах. Затем в четырех сетах Берреттини преодолел сопротивление Уго Гренье. В третьем круге был повержен опытный Энди Маррей, а в четвертом в пяти сетах итальянец обыграл Алехандро Давидовича-Фокину. Маттео, как и Каспер Рууд, находится в оптимальной форме, и нас ждет интереснейший поединок.

Соперники встречались между собой пять раз. В трех случаях сильнее был норвежец, дважды побеждал итальянец. Причем теннисисты побеждают по очереди, в предыдущий раз выигрывал Рууд. Букмекеры рассматривают шансы спортсменов как приблизительно одинаковые. «Лига Ставок» предлагает на победу Берреттини коэффициент 1,88, на победу Рууда — 1,93.

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