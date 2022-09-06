Синнер стал самым молодым игроком, вышедшим в четвертьфинал на всех «Шлемах», после Джоковича

20-летний впервые вышел в четвертьфинал . Для этого он в пяти сетах обыграл Илью Ивашко – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3.

Синнер вышел в четвертьфинал на третьем «Большом шлеме» в сезоне и четвертом – в карьере. Теперь он доходил до этой стадии на всех ТБШ.

Он стал самым молодым игроком, дошедшим до 1/4 всех «Шлемов», после 20-летнего , который сделал это к 2008 году.

В матче с Ивашко Синнер провел седьмой пятисетовый матч в карьере и одержал четвертую победу. Два пятисетовика он выиграл на US Open-2022.

Дальше итальянец, пока не выходивший в полуфинал ТБШ, сыграет с или .

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