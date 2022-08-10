Тарпищев о поражении Касаткиной: «Вполне могли сказаться массовые обсуждения вокруг ее высказываний о личной жизни и про гражданство»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение в первом круге турнира в Торонто. Она проиграла – 6:7, 4:6.

«Жаль, с места своего слетит в рейтинге , но я считаю, что быстро наберет. Вполне могли сказаться массовые обсуждения и шумиха вокруг нее и ее высказываний в последнее время относительно личной жизни и про гражданство. Психологическое напряжение.

Так же тяжело играть турнир за турниром сразу же. Вопрос быстрой адаптации. Особо ничего страшного нет. Там было много сильных соперниц и каждая выстреливает в шахматном порядке. Это не сенсация. Неожиданно, конечно, что так рано, был шанс побороться», – приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

На прошлой неделе Касаткина выиграла титул в Сан-Хосе. Это был ее первый турнир после каминг-аута.

Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

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