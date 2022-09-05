Жабер впервые за 4 матча обыграла Кудерметову и вышла в 1/4 финала на втором «Шлеме» подряд

Теги US Open WTA Айла Томлянович Онс Жабер Вероника Кудерметова Теннис

Пятая ракетка мира Онс Жабер в четвертом круге US Open обыграла Веронику Кудерметову – 7:6, 6:4.

В первом сете Кудерметова вела 5:3, но потом Жабер стала первой теннисисткой, в Нью-Йорке взявшей подачу россиянки.

В итоге представительница Туниса победила, хотя до этого проиграла Кудерметовой все три матча, не взяв в них ни сета.

Жабер впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. На «Больших шлемах» вообще она это сделала четвертый раз и второй – подряд (на «Уимблдоне» дошла до финала).

Дальше Жабер сыграет с Айлой Томлянович.

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