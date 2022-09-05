Медведев о поражении от Кириоса: «Он был на уровне Джоковича и Надаля»

прокомментировал поражение от в четвертом круге – 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

– Ник сыграл хорошо. До третьего сета мы были примерно равны, но потом он заиграл лучше меня.

В третьем сете я стал хуже чувствовать себя физически. Может быть, это сыграло ключевую роль. Я простыл. В США я все время простужаюсь из-за безумных кондиционеров. В прошлом году заболел в Цинциннати.

Сегодня немного болело горло. Может быть, это сыграло роль в моем физическом состоянии. Но я не ищу оправданий, потому что Ник сыграл хорошо. И когда он обыграл меня в Монреале, я не болел.

– Он когда-нибудь играл лучше, чем сегодня?

– В Монреале он тоже играл хорошо. Я играл с Новаком, Рафой, и сегодня он был на их уровне.

С ним тяжело. У него потрясающая подача. Но и если начинается розыгрыш на задней линии, ты не чувствуешь, что тебе гарантировано преимущество. Он хорошо играет. У него есть все удары.

Он провел матч на высоком уровне. Если он и дальше будет так играть, у него есть все шансы взять титул. Но соперники будут сложными, так что ничего не гарантировано.

– Он вас сегодня чем-нибудь удивил?

– Не особо. Мало ошибался. Это меня не то чтобы удивило, но я был бы рад, если бы он ошибался больше. Может быть, так я бы выиграл.

– А его выходки не отвлекают? Было трудно сосредоточиться?

– Не особо. Сегодня он вообще ничего не делал. Как я уже говорил два дня назад, мы друг друга уважаем.

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