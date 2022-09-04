Эванс попросил зрителя не оскорблять Чилича – и тот сразу начал болеть за хорвата. Вскоре его вывела охрана

У Дэна Эванса случился конфликт с активным болельщиком в третьем круге против чемпиона-2014 (6:7, 7:6, 2:6, 5:7).

По ходу первого сета мужчина на трибунах постоянно кричал в поддержку Эванса. Но при счете 3:2 британцу не понравилось то, как зритель назвал хорвата: «Не груби ему, он хороший парень. Не называй его так, как ты называл».

Сразу после этого зритель выкрикнул: «Вперед, Чилич».

При счете 3:3 Чилич выиграл первое очко эйсом, и зритель закричал: «Да! Подача из 2014-го». Следующее очко Эванс проиграл ошибкой с резаного удара слева, и зритель крикну: «Придумай уже другую тактику».

Эванс после этого обратился к судье: «Сначала он оскорблял его (указывает на Чилича), теперь – меня. Он оскорблял его, мне это не понравилось, я ему сказал. Теперь он оскорбляет меня».

После этого гейма судья обратился к охране, чтобы мужчину вывели.

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