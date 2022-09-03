Бартоли поучаствовала в шоу «Певец в маске»

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли снялась во французском музыкальном шоу Mask Singer («Певец в маске», российский аналог называется «Маска»).
Бартоли пела в костюме коалы и, по решению судей, покинула программу после первого же выступления.
«Если честно, мне очень понравилось. Конечно, я не певица, но была очень рада принять участие. Хотелось бы задержаться подольше, но что поделать. Я проиграла людям, которые лучше меня», – сказала Бартоли.
Видео выступления можно посмотреть здесь (потребуется VPN).
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