Бартоли поучаствовала в шоу «Певец в маске»

Чемпионка -2013 снялась во французском музыкальном шоу Mask Singer («Певец в маске», российский аналог называется «Маска»).

Бартоли пела в костюме коалы и, по решению судей, покинула программу после первого же выступления.

«Если честно, мне очень понравилось. Конечно, я не певица, но была очень рада принять участие. Хотелось бы задержаться подольше, но что поделать. Я проиграла людям, которые лучше меня», – сказала Бартоли.

Видео выступления можно посмотреть здесь (потребуется VPN).

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