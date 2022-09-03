Самсонова о работе с психологом: «Я не изменила процесс подготовки, но настрой теперь другой»

Теги US Open WTA Людмила Самсонова Теннис

Людмила Самсонова, вышедшая во вторую неделю US Open, рассказала о работе с психологом.

– Пока мы только говорим о работе, о теннисе. О выступлении, об игровых моментах.

– Страхов или сомнений больше нет? 

– Извините? 

– Есть ли какие-то страхи или сомнения, которые у вас были раньше, но которых больше нет?

– Мне кажется, в каждом матче у нас возникают какие-то мысли, сомнения. 

Как я уже говорила, бывает трудно справиться с негативными мыслями перед матчами. Это самое главное.

– Как изменился ваш распорядок дня на «Шлемах» по сравнению с прошлым? 

– Никак. Я не изменила процесс подготовки, но настрой теперь другой.

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