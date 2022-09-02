Берреттини о том, что Джоковича не пустили в США без прививки: «Было бы несправедливо делать исключение только потому, что он знаменит: это основа демократии»

14-я ракетка мира высказался о том, что пропускает . 21-кратный чемпион «Больших шлемов» не смог въехать в США, так как не привит от коронавируса.

«Как бы я ни ответил, я рискую получить критику со всех сторон... Сегодня трудно представить, что кому-то не дают играть, но существуют правила. Было бы несправедливо делать исключение только потому, что он знаменит: это основа демократии. Но мне, как и всем остальным, жаль, что здесь нет Новака, с ним турнир был бы лучше».

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