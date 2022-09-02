Норри о том, что называет себя Спанч Бобом: «В желтом трудно хорошо выглядеть, но я стараюсь»

Кэмерон Норри, вышедший в третий круг US Open, рассказал, почему называет себя Губкой Бобом.
– K-Swiss предоставили мне желтый комплект. На самом деле, один друг написал мне сообщение: «Молодец, Губка Боб». И я украл эту идею.
В желтом трудно хорошо выглядеть, но я стараюсь (улыбается).
– А вы смотрели мультфильм?
– Да, очень часто.
– То есть вы фанат?
– Давненько я не смотрел, но раньше был фанатом.
– Раньше вы носили эту форму?
– Это первый раз за долгое время. Не мой выбор цветов. Мне понравились шорты, они хорошо смотрятся.
– Какой у вас любимый цвет?
– Красный, темно-бордовый. Мой экипировщик давно не делал ничего в этих цветах. В них я выглядел бы лучше, чем в желтом.
– На третий круг наденете ту же форму?
– Да, я должен.
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