Азаренко о том, что не смогла сыграть на турнире в поддержку Украины: «Важнее всего то, что там собрали деньги на помощь людям, а не то, играла я там или нет»

Виктория Азаренко прокомментировала то, что ее сняли с выставочного турнира в поддержку Украины. Это произошло из-за возражений украинских игроков.

– Это долгая история. Мне позвонили из USTA и спросили, буду ли я участвовать. Я согласилась, не задумываясь. Почему не поучаствовать в гуманитарном мероприятии для людей, которым сейчас очень тяжело?

До этого люди говорили: ты недостаточно делаешь, недостаточно говоришь. И я думала, что это поступок, который покажет мою готовность. Не знаю, почему это было воспринято иначе. Но я не хочу судить.

Я предприняла шаги, чтобы помочь, чтобы выслушать. Если их не приняли, то я не могу навязывать. Я не буду возмущаться. Я не в том положении. Я могу только предлагать помощь.

По-моему, турнир был отличной идеей, и в итоге он собрал очень много денег. И важнее всего, что они пойдут на помощь людям, а не то, играла я там или нет.

Я не хочу ставить себя в центр этой истории. Если так получилось полезнее, то хорошо. Для меня все просто.

– Какие уроки вы извлеки из событий последних недель? Что вы можете сделать и что WTA должна делать, чтобы помочь?

– Я считаю, что многое делается, но, может быть, не обсуждается.

С моей стороны, я заметила, что публично и на камеры говорится одно, но в личных разговорах – другое. Иногда мне это трудно понять.

Но, опять же, не мне судить. Я могу только предлагать помощь. Надеюсь, мы найдем какое-нибудь решение.

И я не буду играть в медиа-игры, в политические игры. Я не такая, никогда этим не занималась и не буду.

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