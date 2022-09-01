Томлянович о том, что была в гейме от поражения от Родиной, не игравшей с 2019-го: «Думала, что не хочу проигрывать человеку, который пропустил три года»

46-я ракетка мира прокомментировала победу над Евгенией Родиной – 1:6, 6:2, 7:5 во втором круге . В третьем сете Родина, проводившая первый турнир с 2019 года, вела 5:3.

«Это невероятно. Мне кажется, если бы я пропустила три года, я бы на таком уровне не выступала. Она же родила ребенка, да? А потом вернулась, будто и не останавливалась.

Не буду врать, я думала, что не хочу проигрывать человеку, который пропустил три года. Но она играла не как человек, пропустивший три года. Нужно отдать ей должное».

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