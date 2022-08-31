Дарья Сэвилл: «Очень надеюсь, что однажды игра на «Шлемах» не будет казаться мне пыткой»

рассказала, чем «Большие шлемы» отличаются от других турниров. На US Open она проиграла в первом круге.

«Моя мысли после того, как я отыграла все четыре «Шлема» в этом году. Почему кажется, что они так отличаются от любых других турниров?

«Большие шлемы» хаотичные. В зонах для игроков такая суета. 90% этих людей не ездят на другие турниры, но приезжают на «Шлемы», чтобы «поддержать» своих игроков. Это друзья, родные, агенты.

Не знаю насчет других игроков, но у меня всегда появляется ощущение, что я должна им победу. А я просто хочу выполнять свою работу. Я не прихожу на вашу работу, чтобы вас «поддержать».

Я люблю сосредотачиваться на прогрессе, но на «Шлеме» все это отбрасывается. Потому что все остальные турниры – это «подготовка» к «Шлему». В итоге все мысли становятся такими токсичными, и мне кажется, что все вокруг хотят, чтобы я победила. Это не так, но есть ощущение, что никого не волнует, прибавлю ли я. Важна только победа.

Выйти в финал турнира на неделе перед «Шлемом» – это хорошая проблема, но это значит, что я вообще не тренировалась на месте. Я отыграла финал [в канадском Гранби], приехала на следующий день, а после этого играла в совершенно новых условиях.

Существуют правила касательно разминок, и только сеяные и (возможно, не знаю) прошлые чемпионы могут тренироваться на кортах турнира во время разминки. Всем остальным, как мне, нужно разминаться в парке. Так что, да, подготовка была так себе.

На маленьких кортах играть очень сложно. Все отвлекает – особенно меня с моим СДВГ. Повсюду творится какая-то хрень, люди ходят туда-сюда, слышно крики судей с других кортов и ты думаешь, что это тебе. Не говоря уже о том, что внешние корты обычно быстрее стадионов.

И тренироваться на них мы можем только четыре раза в год.

Я очень надеюсь, что однажды игра на «Шлемах» не будет казаться мне пыткой и я смогу ими наслаждаться :) Я работаю над этим :)».

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