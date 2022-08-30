US Open. Расписание 3-го дня. Медведев сыграет последним запуском на центральном корте

опубликовал частичное расписание на третий игровой день турнира, 31 августа.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Дневная сессия

– Эмилио Нава;

Коко Гауфф (12) – Елена Габриэла Рузе.

Вечерняя сессия

– (2);

– Артур Риндеркнеш.

Стадион Луи Армстронга

Дневная сессия

(3) – Ван Сиюй;

(20) – ;

(23) – Бенжамен Бонзи.

Вечерняя сессия

(6) – ;

(15) – .

На корте Grandstand четвертым запуском (не раньше полуночи по Москве) Людмила Самсонова сыграет с прошлогодней финалисткой Лейлой Фернандес.

Анна Калинская поборется с Каролин Гарсия (17) четвертым запуском на Корте №5.

Вероника Кудерметова (18) сыграет с Мариной Заневской вторым запуском на Корте №13.

Четвертым запуском на Корте №17 Карен Хачанов встретится с Тиаго Монтейро, а на Корте №12 – Евгения Родина с Айлой Томлянович.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе