US Open. Расписание 3-го дня. Медведев сыграет последним запуском на центральном корте

US Open опубликовал частичное расписание на третий игровой день турнира, 31 августа.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
Дневная сессия
- Энди Маррей – Эмилио Нава;
- Коко Гауфф (12) – Елена Габриэла Рузе.
Вечерняя сессия
- Серена Уильямс – Анетт Контавейт (2);
- Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш.
Стадион Луи Армстронга
Дневная сессия
- Мария Саккари (3) – Ван Сиюй;
- Мэдисон Киз (20) – Камила Джорджи;
- Ник Кириос (23) – Бенжамен Бонзи.
Вечерняя сессия
- Феликс Оже-Альяссим (6) – Джек Дрэйпер;
- Беатрис Хаддад Майя (15) – Бьянка Андрееску.
На корте Grandstand четвертым запуском (не раньше полуночи по Москве) Людмила Самсонова сыграет с прошлогодней финалисткой Лейлой Фернандес.
Анна Калинская поборется с Каролин Гарсия (17) четвертым запуском на Корте №5.
Вероника Кудерметова (18) сыграет с Мариной Заневской вторым запуском на Корте №13.
Четвертым запуском на Корте №17 Карен Хачанов встретится с Тиаго Монтейро, а на Корте №12 – Евгения Родина с Айлой Томлянович.
Полностью расписание здесь.