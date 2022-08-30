Фриц о поражении от 303-й ракетки мира: «Чувствую себя идиотом, который думал, что может выиграть US Open»

12-я ракетка мира прокомментировал поражение от №303 Брэндона Холта в первом круге (7:6, 6:7, 3:6, 4:6).

«Отстой, ощущения ужасные. Я отлично играл, возлагал на этот турнир большие надежды. Чувствую себя идиотом, который думал, что может выиграть US Open. Нельзя выходить и так играть. Отстой, чувствую себя ужасно.

Просто мой сегодняшний уровень не соответствовал тому, чего я от себя ожидал. Если честно, часто в подобных матчах мне удается выкрутиться, так играя, перетерпеть.

Нужно отдать должное Брэндону. Он провел много очень хороших розыгрышей. Он правда отлично играл. Иногда мне удается справиться с такими матчами».

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