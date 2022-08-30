Андрееску о том, что назвала платье Nike ужасным: «Оно задиралось. Но я могла бы подобрать другие слова»

Бьянка Андрееску объяснила, почему жаловалась на платье по ходу разминки перед матчем первого круга US Open с Армони Тан. Она отпросилась у судьи переодеться, назвав платье «просто ужасным».

– Оно мешало при некоторых форхендах. Немного задиралось, ветер тоже не помогал.

Но я не хотела проявить неуважение к судье. Я пыталась убедить его не засчитывать это как туалетный перерыв, потому что знаю, что у нас их всего два. Он был очень любезен и сказал, что все в порядке. Но я могла бы подобрать другие слова. Поэтому прошу прощения у всех, кого задела. Я люблю Nike и надеюсь, что останусь с ними на всю дальнейшую жизнь.

– Вы вернулись в Nike?

– Что вы имеете в виду?

– Когда переоделись.

– Да, конечно. У меня нет выбора. Я бы хотела остаться с Nike на всю дальнейшую жизнь. И да, прошу прощения за свои слова.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе