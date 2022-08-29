Тони Надаль: «У Оже-Альяссима есть потенциал стать №1. Раньше он допускал необъяснимые ошибки, но теперь стал стабильнее»

, который тренирует , высказался о перспективах канадца.

«Я считаю, что у него есть потенциал стать №1 в мире. В целом его игра эволюционировала за последний год. Раньше он допускал необъяснимые ошибки, но теперь стал стабильнее.

Он стал спокойнее, когда дело доходит до решающих розыгрышей, но ему еще есть куда расти. Из всех молодых игроков в топ-10 у него больше всего пространства для прогресса. Мы должны стабилизировать игру, чтобы быть в топе и иметь шансы на «Большие шлемы».

Также он рассказал, чему учит Оже-Альяссима.

«Когда мы впервые общались, я спросил, какого рейтинга он хочет достичь. Мы должны работать, чтобы добиться этой цели. Нужно продолжать прибавлять, это главное. Я стараюсь до него это донести и объяснить, что это нелегко.

Учеба никогда не кончается, невозможно знать все. Я всю жизнь с готовностью наблюдал за тем, что делают другие. В пятницу мы тренировались с . Я сказал Феликсу, чтобы он следил за тем, что он делает, как бьет по мячу.

Невозможно знать все, поэтому Феликс должен быть открытым и учиться у всех игроков. Он должен быть к этому готов. Если он будет учиться, для меня он на правильном пути».

У Рафаэля невероятный настрой, он всегда включен в игру. Я сказал Феликсу, что разница в том, что Рафаэль знает, как играть, когда дела идут плохо. Многие теннисисты нового поколения справляются только тогда, когда дела идут хорошо. Выиграть «Большой шлем» сложно, потому что не каждый день все удается. Нужно быть хорошим игроком, когда есть проблемы. У Рафаэля это получается».

Кроме того, Надаль назвал фаворитов .

«Есть несколько игроков, которые могут победить. Сейчас не так, как раньше, когда всегда было три-четыре претендента. Сейчас это Феликс, Алькарас, , Циципас, Берреттини и другие. Легко не будет. Я всю жизнь готовил племянника к трудностям, и когда они возникали, мне кажется, он всегда был хорошо подготовлен».

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