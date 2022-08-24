Опелка – журналисту о Джоковиче: «Ты либо ненавидишь Новака, либо вообще не понимаешь теннис»

Рейлли Опелка ответил журналисту Бену Ротенбергу, критиковавшему Новака Джоковича за поздний отказ от участия в US Open.

«Почему бы ему не дать себе шанс сыграть? Ведь его же принципы и позволили ему так далеко зайти в нашем виде спорта, не так ли? Твоя личная ненависть и одержимость Новаком настолько непрофессиональны.

Представь, что бы было, если бы Новак сдавался, когда все было против него. Или если бы он переживал о том, что лишает других возможности победить? Он бы вряд ли выиграл 21 «Большой шлем». И это заставляет задуматься – ты либо ненавидишь Новака, либо вообще не понимаешь теннис», – написал Опелка.

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