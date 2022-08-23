Опелка о внимании к его росту: «Я это ненавижу. Моя главная больная тема. В Англии с этим хуже всего»

28-я ракетка мира рассказал, как реагирует на внимание к его росту (211 сантиметров).

«Я это ненавижу. Моя главная больная тема. Меня везде останавливают. В Англии с этим хуже всего. Все время спрашивают. В Англии я все время в наушниках.

Один из водителей спросил: «Играете в баскетбол?». Серьезно, я был одет в белое, за спиной у меня была теннисная сумка, и я как раз собирался сесть в уимблдонскую машину.

В Англии это происходит по 20 раз на дню, это неизбежно. Когда заселяюсь в отель, сажусь в такси – в любой беседе люди говорят одно и то же. Вежливо ли я отвечаю? Нет, но иногда это трудно, потому что чаще всего мне что-то нужно от этого человека. Нельзя хамить работникам аэропорта, потому что я могу больше не увидеть свои вещи. Но если эти люди не готовят мне кофе, то я на них даже не взгляну».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе