Рейлли Опелка: «Сейчас «Ролан Гаррос» – единственный настоящий «Большой шлем». Все остальные слишком политизированы»

28-я ракетка мира ответил на вопрос, нужно ли допускать россиян до соревнований. Также он высказался о влиянии политики на турниры «Большого шлема».

«100% нужно допускать.

В разное время мне нравились все эти турниры, но сейчас лучший. Там мое самое нелюбимое покрытие, но мне нравится Париж, и это единственный «Большой шлем», который в последние годы все делал правильно. Все остальные слишком политизированы.

Австралия не разрешила играть Новаку Джоковичу, но думаю, что разрешит россиянам. «Ролан Гаррос» разрешил играть всем, запретил россиян, но разрешил Джоковичу, а запретил Джоковичу, но не россиянам (в Австралии и в США у непривитого от коронавируса Джоковича проблемы с въездом в страну, на самих турнирах нет дополнительных ограничений – Sports.ru). Поэтому «Ролан Гаррос», несомненно, лучший «Большой шлем». Для меня сейчас это единственный настоящий «Большой шлем».

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