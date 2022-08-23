Рейлли Опелка: «Сейчас «Ролан Гаррос» – единственный настоящий «Большой шлем». Все остальные слишком политизированы»

28-я ракетка мира Рейлли Опелка ответил на вопрос, нужно ли допускать россиян до соревнований. Также он высказался о влиянии политики на турниры «Большого шлема».
«100% нужно допускать.
В разное время мне нравились все эти турниры, но сейчас «Ролан Гаррос» лучший. Там мое самое нелюбимое покрытие, но мне нравится Париж, и это единственный «Большой шлем», который в последние годы все делал правильно. Все остальные слишком политизированы.
Австралия не разрешила играть Новаку Джоковичу, но думаю, что разрешит россиянам. «Ролан Гаррос» разрешил играть всем, «Уимблдон» запретил россиян, но разрешил Джоковичу, а US Open запретил Джоковичу, но не россиянам (в Австралии и в США у непривитого от коронавируса Джоковича проблемы с въездом в страну, на самих турнирах нет дополнительных ограничений – Sports.ru). Поэтому «Ролан Гаррос», несомненно, лучший «Большой шлем». Для меня сейчас это единственный настоящий «Большой шлем».