Квитова о выходе в финал в Цинциннати: «На прошлой неделе я играла просто ужасно. Не могла бороться, не могла найти ритм. И тут внезапно вышла в финал»

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Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова прокомментировала выход в финал в Цинциннати.

«В этом особенность тенниса – каждую неделю у тебя новый шанс. [На прошлой неделе] в Торонто я играла просто ужасно. Не могла бороться, не могла найти ритм. И тут внезапно вышла в финал».

В полуфинале Квитова обыграла Мэдисон Киз – 6:7, 6:4, 6:3.

«По-моему, по ходу матча мы вообще не ошибались. Иногда бывают какие-то слабые места, но не сегодня, у нас обеих их просто не было.

Я сказала Мэдисон, как здорово она играла. По-моему, мы обе заслужили победу».

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