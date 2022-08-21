Квитова о выходе в финал в Цинциннати: «На прошлой неделе я играла просто ужасно. Не могла бороться, не могла найти ритм. И тут внезапно вышла в финал»

Двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова прокомментировала выход в финал в Цинциннати.
«В этом особенность тенниса – каждую неделю у тебя новый шанс. [На прошлой неделе] в Торонто я играла просто ужасно. Не могла бороться, не могла найти ритм. И тут внезапно вышла в финал».
В полуфинале Квитова обыграла Мэдисон Киз – 6:7, 6:4, 6:3.
«По-моему, по ходу матча мы вообще не ошибались. Иногда бывают какие-то слабые места, но не сегодня, у нас обеих их просто не было.
Я сказала Мэдисон, как здорово она играла. По-моему, мы обе заслужили победу».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе