Квитова о матче с Киз: «У нее подача очень разнообразная. Не то что у меня – только бум-бум»

Теги WTA Петра Квитова Мэдисон Киз Western & Southern Open Теннис

Петра Квитова высказалась о Мэдисон Киз, с которой сыграет в полуфинале в Цинциннати.

«Она хорошо бьет и даже с форхенда может играть по-разному, используя немного другой стиль с добавлением верхнего вращения.

Мэдисон хорошо двигается. У нее подача очень разнообразная – она может подать резаную, может делать эйсы в разные точки. Мне нравится ее техника подачи, она красивая. У нее большая вариативность в игре, не то что у меня – только бум-бум (улыбается). Так что посмотрим (улыбается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные