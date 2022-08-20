Квитова о матче с Киз: «У нее подача очень разнообразная. Не то что у меня – только бум-бум»

Петра Квитова высказалась о Мэдисон Киз, с которой сыграет в полуфинале в Цинциннати.

«Она хорошо бьет и даже с форхенда может играть по-разному, используя немного другой стиль с добавлением верхнего вращения.

Мэдисон хорошо двигается. У нее подача очень разнообразная – она может подать резаную, может делать эйсы в разные точки. Мне нравится ее техника подачи, она красивая. У нее большая вариативность в игре, не то что у меня – только бум-бум (улыбается). Так что посмотрим (улыбается)».

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