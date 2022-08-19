Оже-Альяссим отыграл 2 матчбола у Синнера и вышел в четвертьфинал на 4-м «Мастерсе» подряд

Девятая ракетка мира в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати обыграл №12 – 2:6, 7:6, 6:1.

Во втором сете канадец сначала отыграл брейк, а при счете 5:6 – два матчбола на подаче.

«Янник играл слишком хорошо. Я не очень здорово начал матч, много ошибался. Но у меня просто не было времени – он играл так быстро и точно, отлично подавал. Полтора сета он был слишком силен.

Но я все равно оставался на корте и пытался найти решения, пытался бороться, пытался заставить его чуть больше ошибаться. И у меня получилось. Для меня очень ценно то, что я отыгрался, а потом так здорово провел тай-брейк и третий сет», – сказал Оже-Альяссим.

За счет этой победы Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал на четвертом «Мастерсе» подряд. В целом он 12-й раз в этом сезоне вышел в 1/4 финала на уровне .

Дальше канадец сыграет с .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе