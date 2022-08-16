Бывшая жена Басилашвили дала показания о физическом и эмоциональном насилии: «Он заявил, что он король, а я должна вести себя как его подданная»

Во вторник Нелли Дорокашвили, бывшая жена , дала показания в суде. В 2020-м она обвинила теннисиста в избиении, а также в эмоциональном насилии. Сейчас на него заведено дело.

По ее словам, они с Басилашвили познакомились в 2011-м, а через полтора года поженились: «Очень скоро я узнала, что встречалась с совершенно другим человеком. После свадьбы я снова познакомилась с Николозом».

Дорокашвили утверждает, что через 5-6 месяцев брака Басилашвили начал применять к ней психологическое и физическое насилие, которое продолжалось даже во время ее беременности. В частности, по ее словам, они постоянно ссорились и Басилашвили обливал ее водой и бросал в нее едой.

«Когда он начал добиваться успеха, он заявил, что он король, а я должна вести себя как его подданная.

Даже во время беременности он постоянно меня обзывал – крысой, змеей, блохой. Точно так же он называл моих родственников».

Сообщается, что допрос Дорокашвили еще не окончен. Прокуратура продолжит его позже.

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