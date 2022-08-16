Тиафу о победе над Берреттини: «Последние результаты не отражали, как хорошо я сейчас играю. Я показываю отличный теннис, честно»

25-я ракетка мира прокомментировал победу над в первом круге в Цинциннати – 7:6, 4:6, 7:6.

«Люди не понимают. Последние результаты не отражали, как хорошо я сейчас играю. Я показываю отличный теннис, честно.

Так что мне это было нужно. Я знаю, что это первый круг. Но все знают, почему мне была нужна победа над качественным соперником. Это очень важно.

Я знаю, что обыгрывал многих топов – но не в последнее время. Так что нужно было преодолеть этот барьер. И я рад, что теперь могу провести еще один матч».

Во втором круге Тиафу сыграет с .

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