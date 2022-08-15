Шарапова показала, как читает сыну стихи Маяковского

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова выложила видео, как читает сыну Теодору стихи Владимира Маяковского.

Ее спросили, какие из прочитанных в последнее время романов ей понравились, и она ответила: «Вот единственные романы, которые я сейчас читаю 😂».

На видео она читает стихотворение «Что ни страница, – то слон, то львица»:

«Вот верблюд, а на верблюде возят кладь и ездят люди. Он живет среди пустынь, ест невкусные кусты».

Шарапова стала мамой! Сына назвали Теодор

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