Халеп перед матчем с 18-летней Гауфф: «Уже не кажется, что она так молода, потому что она постоянно играет и выигрывает»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о предстоящем матче в Торонто против 18-летней . Три прошлые личные встречи выиграла румынка.

– Она очень сильная соперница и очень молода. Она мощная, сильная, уверенная. Так что, как всегда, будет тяжелый матч. Мы несколько раз играли друг с другом.

Для меня серьезное испытание – снова играть в четвертьфинале в Канаде. Я уверена в себе, но знаю, что будет трудно. Впереди новый день, и я буду бороться, как и в сегодняшнем матче.

– Вы упомянули, что Коко молода, но иногда это забывается.

– Потому что она постоянно играет и постоянно выигрывает. Поэтому уже не кажется, что она так молода.

Она сильно выросла в плане психологии и как личность. Очень повзрослела с тех пор, как мы играли на , когда ей было 15.

Она замечательный человек, очень приветливая. И мне кажется, что скоро она станет чемпионкой «Большого шлема». У нее есть все для этого. И она очень этого хочет.

Так что она сильно прибавляет. Прогрессирует с каждым днем, и это очень приятно видеть.

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