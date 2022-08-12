В нижней части сетки в Монреале не осталось теннисистов, игравших в финале «Мастерсов». Пол и Дрэйпер впервые в четвертьфинале

В нижней половине сетки в Монреале не осталось теннисистов, игравших в финале «Мастерсов».
Джек Дрэйпер (Q) и Томми Пол впервые добрались до четвертьфинала. Пабло Каррено-Буста был в полуфинале в Индиан-Уэллс в 2017-м и в Майами в 2018-м, Дэн Эванс – в Монте-Карло в 2021-м.
В верхней части сетки финала такого уровня нет только у Феликса Оже-Альяссима (6). Ник Кириос – финалист Цинциннати-2017, Хуберт Хуркач (8) – чемпион Майами-2021, а Каспер Рууд (4) – финалист Майами-2022.
Полностью сетку можно посмотреть здесь.