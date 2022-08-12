В нижней части сетки в Монреале не осталось теннисистов, игравших в финале «Мастерсов». Пол и Дрэйпер впервые в четвертьфинале

В нижней половине сетки в Монреале не осталось теннисистов, игравших в финале «Мастерсов».

(Q) и впервые добрались до четвертьфинала. был в полуфинале в Индиан-Уэллс в 2017-м и в Майами в 2018-м, – в Монте-Карло в 2021-м.

В верхней части сетки финала такого уровня нет только у (6). – финалист Цинциннати-2017, (8) – чемпион Майами-2021, а (4) – финалист Майами-2022.

Полностью сетку можно посмотреть здесь.

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