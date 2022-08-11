Рублев разбил костяшки об ракетку во время матча с Эвансом

Восьмая ракетка мира нанес себе травму в матче против во втором круге в Монреале (4:6, 4:6).

Проиграв подачу в первом же гейме, россиянин ударил себя ракеткой.

После того, как он проиграл подачу во втором сете, он бил кулаком по струнам и разбил костяшки пальцев.

Кроме того, он ударил ракеткой банан, лежавший рядом на скамейке.

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