Шаповалов о новом тренере: «Я ищу наставника, легенду. Того, кто будет поддерживать команду и высказывать свое мнение»

22-я ракетка мира рассказал о работе с . Он действующий игрок и провел в этом году три турнира, но с мая входит в команду Шаповалова.

«Питер был очень умным теннисистом, когда играл. У меня было много проблем с тех пор, как началось наше сотрудничество, но мы продолжаем упорно работать.

Мы прекрасно друг друга знаем, несколько раз были в одной команде в Кубке Дэвиса. У него хорошее видение моей игры.

Он отлично общается со мной и остальными членами команды. Он профессионал и очень организованный человек. Пока все здорово идет. У нас хорошее видение будущего».

Однако Шаповалов по совету представляющего его агентства StarWing Sports продолжает поиск опытного тренера.

«В каком-то смысле я ищу наставника, легенду. Того, кто будет поддерживать команду и высказывать свое мнение.

Приятно, когда есть возможность поговорить с легендарным игроком и узнать его мнение о разных ситуациях. Он стал бы отличным дополнением к команде.

Нужно посмотреть, какие есть варианты и кто свободен. Не знаю, когда это произойдет, но это у меня планах».

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