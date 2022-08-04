Шаповалов проиграл 8-й из 9 матчей после того, как победил Надаля в Риме

22-я ракетка мира во втором круге турнира в Вашингтоне проиграл Джей-Джею Вульфу – 2:6, 7:6, 3:6.

Канадец потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах. Серия началась после победы над в Риме. Единственную победу с тех пор Шаповалов одержал в первом круге – в пяти сетах у №62 Артура Риндеркнеша.

При этом №99 Вульф стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому Шаповалов проиграл по ходу этого отрезка. До этого четыре поражения он потерпел от соперников из топ-50, а еще три – от соперников из топ-70.

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