Шаповалов проиграл 8-й из 9 матчей после того, как победил Надаля в Риме

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22-я ракетка мира Денис Шаповалов во втором круге турнира в Вашингтоне проиграл Джей-Джею Вульфу – 2:6, 7:6, 3:6.

Канадец потерпел восьмое поражение в последних девяти матчах. Серия началась после победы над Рафаэлем Надалем в Риме. Единственную победу с тех пор Шаповалов одержал в первом круге «Уимблдона» – в пяти сетах у №62 Артура Риндеркнеша.

При этом №99 Вульф стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому Шаповалов проиграл по ходу этого отрезка. До этого четыре поражения он потерпел от соперников из топ-50, а еще три – от соперников из топ-70.

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