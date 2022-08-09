Берреттини о том, что пропустил «Уимблдон» из-за ковида: «Я сидел в одиночестве в номере и старался не думать о будущем»

14-я ракетка мира поделился ожиданиями от первого выступления на «Мастерсе» в Монреале.

«Я очень хочу сыграть здесь первый матч. Я всегда шутил с командой, что у меня никогда не было возможности здесь играть.

В каком-то смысле следует ожидать, что на «Мастерсе» все матчи будут очень тяжелыми. У меня непростой первый соперник. Пабло [Каррено-Буста] – отличный игрок, плюс для меня это новый турнир. Пока не выйдешь на корт, не почувствуешь атмосферу и так далее. Мне интересно».

Итальянец высказался о том, что пропустил из-за положительного теста на коронавирус.

«Я начал думать, что это розыгрыш, шутка, потому что чувствовал себя очень хорошо. Было очень тяжело... Я сидел в одиночестве в карантине. Не с кем было обняться или посмотреть фильм. Я просто сидел в номере и старался не думать о том, что дальше, не думать о будущем».

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