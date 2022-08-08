Сегодня день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима

8 августа – день рождения Роджера Федерера и Феликса Оже-Альяссима. Швейцарцу сегодня исполняется 41 год, канадцу – 22.

Федерер восстанавливается после травмы колена и выпал из рейтинга после «Уимблдона». Он планирует вернуться на корт в сентябре на Кубке Лэйвера.

Федерер – 20-кратный чемпион «Больших шлемов». До января это было рекордом мужского тура, но его побил Рафаэль Надаль.

Федерер – самый титулованный чемпион «Уимблдона» (8 побед) и US Open (5 побед). Он единственный мужчина, выигравший больше 100 матчей на двух ТБШ.

Всего на счету Федерера 103 титула. Больше в истории мужского тенниса было только у Джимми Коннорса (109).

Швейцарец 310 недель был первой ракеткой мира. До марта 2021-го этот результат был лучшим в истории, но его превзошел Новак Джокович.

Кроме того, Федерер – победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Оже-Альяссим – чемпион одного турнира ATP в одиночке и еще одного в паре. Также он выиграл ATP Cup-2022 в составе сборной Канады.

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