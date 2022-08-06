Медведев вышел в 26-й финал в карьере и четвертый – в этом сезоне

Теги ATP Даниил Медведев Abierto Mexicano Los Cabos Миомир Кецманович Теннис

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу в полуфинале в Лос-Кабос – 7:6, 6:1 против Миомира Кецмановича.

В первом сете Медведев отыгрался с 1:4, а тай-брейк выиграл 7-0.

За счет этой победы россиянин вышел в 26-й финал ATP в карьере (выиграл 13) и четвертый – в этом сезоне (проиграл три предыдущих).

«Очень тяжелый матч. Он здорово начал, и первый сет вообще прошел на высоком уровне. Было много тяжелых розыгрышей, много моментов, когда я был близок к тому, чтобы захватить преимущество.

И тай-брейк получился отличным».

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