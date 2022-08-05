«Я трижды умерла». Радукану о победе в самом длинном двухсетовом матче сезона

Чемпионка US Open Эмма Радукану выиграла самый длинный двухсетовый матч сезона – 7:6, 7:6 против во втором круге в Вашингтоне. Матч длился 2 часа 50 минут.

В обоих сетах Радукану отыграла брейк.

«По-моему, по ходу матча я трижды умерла. Не знаю, как я отыграла. Камила – такой боец. Мне приходилось работать изо всех сил в каждом розыгрыше.

Даже когда я вела 4:2 во втором сете и 40:0 на ее подаче, она все равно боролась. Динамика матча постоянно менялась.

Я очень рада, что сумела пройти дальше».

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