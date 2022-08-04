Радукану о защите титула на US Open: «Мне вряд ли будет легко, но я на 100% готова начать все сначала. Если мой рейтинг упадет до 1000-й, мне все равно»

10-я ракетка мира Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг турнира в Вашингтоне. Она обыграла квалифаера Луизу Чирико (6:4, 6:2).
«Были моменты, когда я хорошо играла, но в начале матча я, конечно, нервничала. Первый круг на любом турнире всегда сложный.
Когда ты еще не набрала матчевую форму, какие-то мелочи могут не получаться. Важно оставаться спокойной.
Думаю, я лучше справлюсь [с эмоциями] на этом турнире. Надеюсь, в следующем круге так и будет, потому что в какие-то моменты я немного волновалась, но собралась и в итоге нашла выход».
Также она высказалась о спаде в выступлениях. В конце августа ей предстоит защищать титул на US Open.
«Что бы я ни говорила, у меня, наверное, и правда были определенные ожидания, возможно, немного завышенные. И сейчас я искренне это принимаю. Да, мне вряд ли будет легко, но, если честно, я на 100% готова начать все сначала. Если мой рейтинг упадет до 1000-й или вроде того, мне все равно.
Думаю, сейчас я мудрее, чем после US Open и в начале этого года. Теперь как чемпионка US Open я знаю, что так или иначе пробьюсь обратно.
Возможно, это займет время, но я это принимаю и с нетерпением жду, каким бы ни был этот путь».