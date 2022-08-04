Радукану о защите титула на US Open: «Мне вряд ли будет легко, но я на 100% готова начать все сначала. Если мой рейтинг упадет до 1000-й, мне все равно»

10-я ракетка мира прокомментировала выход во второй круг турнира в Вашингтоне. Она обыграла квалифаера Луизу Чирико (6:4, 6:2).

«Были моменты, когда я хорошо играла, но в начале матча я, конечно, нервничала. Первый круг на любом турнире всегда сложный.

Когда ты еще не набрала матчевую форму, какие-то мелочи могут не получаться. Важно оставаться спокойной.

Думаю, я лучше справлюсь [с эмоциями] на этом турнире. Надеюсь, в следующем круге так и будет, потому что в какие-то моменты я немного волновалась, но собралась и в итоге нашла выход».

Также она высказалась о спаде в выступлениях. В конце августа ей предстоит защищать титул на US Open.

«Что бы я ни говорила, у меня, наверное, и правда были определенные ожидания, возможно, немного завышенные. И сейчас я искренне это принимаю. Да, мне вряд ли будет легко, но, если честно, я на 100% готова начать все сначала. Если мой рейтинг упадет до 1000-й или вроде того, мне все равно.

Думаю, сейчас я мудрее, чем после US Open и в начале этого года. Теперь как чемпионка я знаю, что так или иначе пробьюсь обратно.

Возможно, это займет время, но я это принимаю и с нетерпением жду, каким бы ни был этот путь».

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