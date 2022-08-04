Эмма Радукану: «Турсунов медленно подталкивает меня к тому, чтобы проще относиться к локальным неудачам. Даже если что-то идет не так, это нормально»

Эмма Радукану рассказала, чем ей помог Дмитрий Турсунов. С ним она работала на пробной основе перед американской серией.

Накануне британка обыграла Луизу Чирико на старте турнира в Вашингтоне (6:4, 6:2).

«У него определенно хорошее чувство юмора, и он пытается помочь мне проще к себе относиться. Я уделяю большое внимание всему, что делаю, и хочу всегда делать это с максимальной отдачей.

Он просто медленно меня к этому подталкивает. Даже если что-то идет не так, это нормально. Он учит меня принимать локальные неудачи.

Думаю, это определенно помогло мне сегодня, потому что не все было идеально. Я не показывала невероятную игру, но принимала это и просто боролась до конца».

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