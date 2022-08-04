Анастасия Павлюченкова: «Не знаю, почему ФТР так мало делает для развития юниорского и детского тенниса»

Анастасия Павлюченкова раскритиковала ФТР за недостаточную поддержку детского тенниса.

– Ты всегда говорила, что пришла в теннис благодаря родителям и их финансовой поддержке. Но если бы в этот период такую поддержку оказала ФТР, это бы изменило твою карьеру в лучшую сторону?

– Трудно сказать. Конечно, родителям бы пришлось тратить меньше нервов, им было бы проще жить. Я была маленькой и не понимала многих нюансов, как, например, финансовые трудности в семье. Иногда спонсорством занимался друг папы. И надо было оправдывать затраты, а это пугало при выходе на корт. Страх проиграть, понимание того, что либо сейчас, либо никогда. Были и детские обиды. У моих сверстников – иностранцев всегда были контракты, форма от Nike и Adidas, они выглядели как профи. У нас этого не было. Были и грусть, и зависть, и злость. Но это все помогало. Я всегда понимала, что нужно выигрывать, неважно как. Отец тоже всегда говорил, что результат – это главное, а не одежда и форма. Это повлияло на формирование характера.

– Что сейчас Федерация тенниса России должна сделать для развития спорта?

– Вкладывать деньги, конечно же. Но это универсальный ответ. Инвестирование свойственно всем сферам. Спортсмену нужны тренеры, физиотерапевты. Я оплачиваю все сама. Это дорого, но зато у тебя будут лучшие специалисты. Такая практика везде, поэтому нам необходимо менять отношение в первую очередь. Но это не означает, что все плохо. У нас много спортсменов, которых ставят на ноги родители, но это трудно без контрактов и прочего.

– Справедливо ли суждение о том, что у нас родители детей делают намного больше для развития юниорского и детского тенниса, чем федерация?

– Можно сказать, что да. Они этим живут, они этим горят. Тебя с самого детства растят как профи. И ты будешь чемпионом, потому что по-другому никак. Почему у нас такая система в ФТР, я не понимаю. Я знаю, что в других странах по-другому, там федерация принимает участие, они берут перспективных, молодых, талантливых детей, которые сразу попадают в академии, там с ними работают тренеры, специалисты по ОФП и психологи. Они с детства обладают всеми нужными контрактами. У нас такого нет. Видимо, другой менталитет, – сказала Павлюченкова в интервью «РБК-Спорт».

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