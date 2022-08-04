Дарья Касаткина: «Настал момент понять, что я достаточно зрелая. Мне уже не 18. Нужно показать все, что я наработала за эти годы»

12-я ракетка мира рассказала, на каком этапе карьеры сейчас находится.

«Настал момент понять, что я уже взрослая и достаточно зрелая. Мне уже не 18. Нельзя полагаться на то, что я молодая и еще есть время. Нет, мне 25, нужно действовать сейчас. Нужно показать все, что я наработала за эти годы. Думаю, пришло время больше отдавать, чем брать.

Первая часть сезона была очень напряженной, а вторая будет еще напряженнее. Именно в этот момент решается, кто лучшие, кто заслуживает попасть на итоговый. Кто пройдет это испытание, выиграет счастливый билет.

В теннисе важна психологическая устойчивость. В конце года, в конце отдельной части сезона побеждает самый устойчивый. В этом и заключается суть тенниса, поэтому нужно все из себя выжать. Нужно упорно работать и требовать от себя многого, при этом не разрушая себя».

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