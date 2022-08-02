Винус о поражении в первом матче за год: «Пытаюсь избавиться от ржавчины»

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Экс-первая ракетка мира Винус Уильямс уступила Ребекке Марино в первом круге турнира в Вашингтоне – 6:4, 1:6, 4:6. В решающем сете семикратная чемпионка «Больших шлемов» вела с брейком 4:1.

Для 42-летней Винус это был первый одиночный матч с августа-2021.

«Немного заржавела. В третьем сете я была в хорошей позиции. Сейчас пытаюсь избавиться от ржавчины.

Это ожидаемо. Остается только провести еще один турнир и играть лучше», – сказала американка.

На следующей неделе Винус выступит в Торонто.

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