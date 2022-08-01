Рейтинг ATP. Алькарас стал четвертым, Джокович – шестым, Кириос выпал из топ-60

Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.
Финалист турнира в Умаге Карлос Алькарас впервые стал четвертой ракеткой мира. Чемпион Китцбюэля Роберто Баутиста-Агут поднялся на две строчки, чемпион Атланты Алекс де Минаур – на девять.
В топ-100 дебютировали Констан Лестьен, Хуан-Пабло Варильяс и Джей-Джей Вульф.
FedEx ATP Rankings
Положение на 1 августа 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|7625
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6850
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|6165
|4 (5)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5035
|5 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5000
|6 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|7 (6)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4685
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3575
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3445
|10 (10)
|Янник Синнер (Италия)
|3395
|12 (13)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2893
|18 (20)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2430
|21 (30)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|1585
|24 (23)
|Карен Хачанов (Россия)
|1485
|27 (29)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|1416
|36 (37)
|Аслан Карацев (Россия)
|1175
|37 (43)
|Дженсон Бруксби (США)
|1162
|43 (52)
|Альберт Рамос (Испания)
|1005
|63 (47)
|Ник Кириос (Австралия)
|710
|90 (105)
|Констан Лестьен (Франция)
|573
|97 (109)
|Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
|533
|99 (103)
|Джей-Джей Вульф (США)
|531
|124 (119)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|449
|132 (122)
|Павел Котов (Россия)
|416
|137 (205)
|Филип Мизолич (Австрия)
|406
|169 (157)
|Александр Шевченко (Россия)
|315
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