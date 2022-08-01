Рейтинг ATP. Алькарас стал четвертым, Джокович – шестым, Кириос выпал из топ-60

Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.

Финалист турнира в Умаге Карлос Алькарас впервые стал четвертой ракеткой мира. Чемпион Китцбюэля Роберто Баутиста-Агут поднялся на две строчки, чемпион Атланты Алекс де Минаур – на девять.

В топ-100 дебютировали Констан Лестьен, Хуан-Пабло Варильяс и Джей-Джей Вульф.

FedEx ATP Rankings

Положение на 1 августа 2022

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