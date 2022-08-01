Рейтинг ATP. Алькарас стал четвертым, Джокович – шестым, Кириос выпал из топ-60

Теги Новак Джокович Роберто Баутиста-Агут Ник Кириос Карен Хачанов Аслан Карацев Даниил Медведев Алекс де Минаур Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Филип Мизолич Теннис

Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP.

Финалист турнира в Умаге Карлос Алькарас впервые стал четвертой ракеткой мира. Чемпион Китцбюэля Роберто Баутиста-Агут поднялся на две строчки, чемпион Атланты Алекс де Минаур – на девять.

В топ-100 дебютировали Констан Лестьен, Хуан-Пабло Варильяс и Джей-Джей Вульф.

FedEx ATP Rankings

Положение на 1 августа 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 7625
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6850
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 6165
4 (5) Карлос Алькарас (Испания) 5035
5 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5000
6 (7) Новак Джокович (Сербия) 4770
7 (6) Каспер Рууд (Норвегия) 4685
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3575
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3445
10 (10) Янник Синнер (Италия) 3395
12 (13) Кэмерон Норри (Великобритания) 2893
18 (20) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2430
21 (30) Алекс де Минаур (Австралия) 1585
24 (23) Карен Хачанов (Россия) 1485
27 (29) Фрэнсис Тиафу (США) 1416
36 (37) Аслан Карацев (Россия) 1175
37 (43) Дженсон Бруксби (США) 1162
43 (52) Альберт Рамос (Испания) 1005
63 (47) Ник Кириос (Австралия) 710
90 (105) Констан Лестьен (Франция) 573
97 (109) Хуан-Пабло Варильяс (Перу) 533
99 (103) Джей-Джей Вульф (США) 531
124 (119) Роман Сафиуллин (Россия) 449
132 (122) Павел Котов (Россия) 416
137 (205) Филип Мизолич (Австрия) 406
169 (157) Александр Шевченко (Россия) 315

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные