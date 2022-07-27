Руне проиграл седьмой матч подряд. Сапата Мираллес пятый раз победил соперника из топ-50

27-я ракетка мира уступил №82 Бернабе Сапате Мираллесу во втором круге турнира в Умаге (6:3, 3:6, 6:2).

Руне проиграл седьмой матч подряд. Он повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в профессиональном туре – на стыке сезонов 2019-2020 он потерпел семь поражений подряд на «Фьючерсах» и «Челленджерах». Тогда датчанину было 16 лет, и он не входил в топ-800.

В этом сезоне серия началась в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда, после которого у Руне произошел конфликт с норвежцем.

Сапата-Мираллес одержал пятую победу над соперником из топ-50 в 15 матчах. Он впервые вышел в четвертьфинал на уровне ATP.

Теперь он поборется с №168 Джулио Дзеппьери.

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