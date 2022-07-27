Норри о тренировках с Медведевым: «Он не спрашивал об «Уимблдоне», и я не хотел поднимать эту тему. Он сказал, что смотрел мой матч с Джоковичем, вот и все»

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Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри рассказал, как общался с Даниилом Медведевым во время совместных тренировок на прошлой неделе.

Норри дошел до полуфинала «Уимблдона», где проиграл Новаку Джоковичу (6:2, 3:6, 2:6, 4:6).

«Он не спрашивал об «Уимблдоне», и я его об этом не спрашивал. Я не хотел поднимать эту тему. Он сказал, что смотрел мой матч с Джоковичем, вот и все.

С ним здорово тренироваться, он отличный парень. Он мой любимый игрок.

Мой тренер всегда старается связаться с лучшими игроками мира, чтобы вместе потренироваться, надеюсь, теперь нам станет чуть проще договариваться с топами».

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