Гулбис будет баллотироваться на пост президента Латвийского теннисного союза

Первая ракетка Латвии Эрнест Гулбис будет участвовать в выборах президента Латвийского теннисного союза. которые пройдут осенью. В его команду войдет .

В апреле были приняты поправки, согласно которым бывшие сотрудники КГБ больше не могут занимать руководящие должности в спортивных федерациях Латвии, поэтому нынешний президент Юрис Савицкис должен уйти в отставку до 1 октября.

Гулбис намерен дальше выступать в туре, однако не исключает, что может завершить карьеру в конце этого года.

«Я делаю это по нескольким причинам. Первая очевидна и логична: теннис – моя страсть, неотъемлемая часть моей жизни. Я хотел бы жить и работать в Латвии. Для меня важно передавать полученные знания и опыт, особенно детям и молодежи.

Другие причины не так очевидны. Меня никогда не интересовала какая-то должность ради самой должности. На протяжении большей части своей карьеры я очень неохотно давал интервью, высказывал свое мнение. Я делал что умел и делал достаточно хорошо, чтобы быть услышанным в Латвии и в мире.

Я не ищу дополнительного внимания со стороны общественности или прессы и никогда не ставил такую цель. Сейчас я делаю это не ради пиара. И должность президента – это не теплое местечко с большим бюджетом. У нас нет такой ситуации, как, например, в футболе, где довольно большие деньги поступают от международных федераций.

Я очень не хочу, чтобы в сложившейся сложной ситуации пост президента занял тот, кому это нужно для пиара и статуса. Я участвую, потому что в этой ситуации мне было бы неправильно не участвовать. Я это делаю, чтобы моя совесть была чиста – как перед собой, так и перед теннисным сообществом.

Не только в федерациях, но и на госслужбе много людей, которые мало связаны со своей сферой – больше с влиятельным кругом знакомых или политической принадлежностью. На мой взгляд, это опасная тенденция – когда побеждают не лучшие специалисты и идеи, а люди, которые лучше умеют договариваться за закрытыми дверями.

Но я считаю, что не стоит критиковать, если в твоем собственном доме нет порядка. Мой дом – теннис и все, что с ним связано. Я хочу дать латвийской теннисной семье выбор. Если выберут кого-то другого, прекрасно – это будет осознанное решение, а не безысходность, когда нет другого кандидата», – объяснил Гулбис.

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