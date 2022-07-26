Словенец Аляж Бедене выбил мяч в девушку на трибунах по ходу матча с Лоренцо Музетти в первом круге в Умаге (2:6, 6:3, 1:6).

При счете 1:2, 30:40 в третьем сете Бедене не попал первой подачей. Музетти отправил мяч обратно на его половину корта, и словенец от него отмахнулся. Мяч в итоге улетел на трибуны и попал в одну из сидевших там девушек.

Бедене получил предупреждение за неспортивное поведение. А потом проиграл гейм на своей подаче.

В 2020-м на турнире в Цинциннати Бедене оказался в похожей ситуации, когда выбил мяч на трибуны и попал в оператора.

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