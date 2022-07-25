Кафельников о том, что Медведев 10 недель возглавляет рейтинг: «Ни в коем случае не принижаю достижение Даниила, но говорить, что сейчас наступает его эпоха, не нужно»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» ответил, близок ли к доминированию в туре.

Сегодня Медведев установил рекорд России по неделям, проведенным в качестве №1 рейтинга ATP.

«Невозможно по одному критерию определять величие теннисиста. Да, безусловно, это шикарное достижение, которое покоряется не каждому – быть лучшим в своей сфере деятельности. Это отлично, но есть и другие критерии – турниры «Большого шлема», Олимпийские игры. Я ни в коем случае не принижаю достижение Даниила, но говорить о том, что сейчас наступает эпоха Медведева, не нужно.

Я думаю, списывать со счетов нельзя, несколько лет он еще потреплет нервы. То же самое относится и к Рафаэлю Надалю. Помимо этих теннисистов, есть много молодых дарований, того же можно назвать, которые сейчас будут грызть зубами гранит.

Даниилу, чтобы задержаться на верхней строчке мирового рейтинга, нужно еще больше работать. Ему предстоит защитить огромное количество очков с прошлого года, и время для него начинается не самое сладкое. Но я уверен, если будет работать, то покажет хорошие результаты и во второй части сезона», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

Медведев поставил рекорд России по неделям на первом месте рейтинга. Может, он уже величайший игрок в истории страны?

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