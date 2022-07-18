Франсиско Серундоло: «Матч против Рафы на «Уимблдоне» мне во многом помог. Я убедился, что готов к любым испытаниям»

Чемпион турнира в Баштаде Франсиско Серундоло ответил, как на его уверенность в себе повлиял первый круг «Уимблдона» против (4:6, 3:6, 6:3, 6:4).

«Тот матч мне во многом помог. Выйти на Центральный корт при полных трибунах и сыграть против Рафы, суметь сдержать эмоции и не испугаться – это очень помогло мне понять, что если я сыграл отличный матч там, то смогу где угодно.

Я не позволил эмоциям меня захлестнуть и убедился, что готов к любым испытаниям. Меня убедило то, что я перевел игру в четвертый сет и имел шансы на пятый. На прошлых травяных турнирах я проигрывал матчи в упорном третьем сете, меня это злило, как и то, что я не смог перевести матч с Рафой в пятый сет. Но проанализировав матч с холодной головой мы поняли, что я отлично справляюсь и в какой-то момент это принесет плоды».

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