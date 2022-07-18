Netflix выпустит документальный фильм о выступлении Кириоса на «Уимблдоне» (Daily Mail)

Австралиец Ник Кириос станет героем документального фильма Netflix, сообщает Daily Mail.

Фильм расскажет о его выступлении на . Предполагается, что контракт был подписан до начала турнира.

По информации издания, большая часть фильма будет посвящена финалу. Съемочная группа даже посетила послематчевую вечеринку Кириоса в лондонском ночном клубе, о чем рассказала его сестра Халима.

«За Ником интересно наблюдать и на теннисном корте, и за его пределами. Его выходки на «Уимблдоне» сделали его известным на весь мир. Этот фильм может показать скандальные моменты, которые привлекут внимание. «Уимблдон» стал для него очень насыщенным временем. Ожидается, что там также будут интервью Ника и членов его команды», – рассказал источник Daily Mail.

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